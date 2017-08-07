Ташкентский режим продолжает раздевать узбечек

Со смертью узбекского тирана Ислама Каримова стали распространяться слухи о том, что его преемник Шавкат Мирзиеев начал либерализацию ташкентского режима. Однако как видно из новостей, поступающих из Узбекистана, по крайней мере по отношению к Исламу режим под руководством нового президента продолжает ту же богоборческую политику, что была при Каримове.

Так, власти Сурхандарьинской области похвастались отвращением от соблюдения Ислама еще нескольких узбечек. В частности, во время молодежного фестиваля в махалле «Гулобод» несколько девушек, одетых в хиджабы, прилюдно сняли их с себя.

Эркинжон Турдимов, хоким Сурхандарьинской области похвастался в связи с этим: «Cимпатизировавшие различным религиозным течениям девушки, воодушевившись проведенным молодежным фестивалем, сняли с головы хиджаб и приняли активное участие на мероприятии».

Что мешало им принять участие в мероприятии в хиджабах и зачем было заставлять их опростоволоситься, шестерка богоборческого режима не пояснил.