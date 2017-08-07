Опровержение: Институт питания отрицает "человеческую колбасу"

Новость об обнаружении человечины в колбасе одного из подмосковных мясокомбинатов вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Однако в конце того же дня она была опровергнута распространившим ее источником - газетой "Известия".

Елена Пузова, пресс-секретарь «ФИЦ питания и биотехнологии» (бывший Институт питания РАМН), на сотрудников которого в первоначальном сообщении ссылались "Известия", заявила, что ничего такого они не заявляли, более того, не проводили таких экспертиз. «Мы ни контролирующие, ни надзорные функции не выполняем. У нас стоят научно-исследовательские цели», — заявила она.

Конечно, можно было бы извиниться перед читателями за невольное введение их в заблуждение, но строго говоря, делать это должны "Известия". Ведь это СМИ имеет или, по крайней мере, имело до сих пор репутацию издания, претендующего на солидность. Поэтому, когда оно опубликовало такую новость, сославшись на сотрудников Института питания, оснований подозревать его в фейке не было. Потом же "Известия" опубликовали опровержение от пресс-секретаря Института питания, при этом не пояснив - с какими его сотрудниками ранее общались его журналисты и почему они выдали непроверенную информацию?

Впрочем, есть версии, почему. Комбинат "Мортадель", обвиненный в производстве колбасы из человечины, могли просто "заказать" или, точнее, наказать за недавнее эмоциональное выступление его руководителя Эльвиры Огурбаш против торгово-сетевой мафии, наверняка, крышуемой сверху.