Нетаньяху отнял у палестинцев очередную часть их земли

(На фото - Нетаньяху на фоне нового поселения)

Глава сионистского кабинета министров Биньямин Нетаньяху демонстративно принял участие в церемонии отторжения очередной части территории Палестины в пользу еврейских колонистов (т.н. "поселенцев"). Он заложил камень в фундамент нового квартала колониального поселения Бейтар-Илит на юге Западного берега реки Иордан.

Новый квартал колониального поселения рассчитан более, чем на тысячу домов, которые отнимут жизненное пространство у палестинцев. В целом же численность поселения должна будет достигнуть 50 000 человек.

Кроме того, специальной дорогой его планируется соединить и с Иерусалимом, который сионисты объявили своей неделимой столицей. Разумеется, дорога тоже частично пройдет по палестинской территории и будет из нее фактически изъята.

Напомним в этой связи, что строительство еврейских колоний на территории Палестинской автономии осуждено множеством резолюций ООН и других институтов международного сообщества, а также ведущими странами мира.

Однако вместо их сворачивания, являющегося условием мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, Нетаньяху бахвалится тем, что достиг в политике оккупации наибольших успехов. «Ни одно израильское правительство не сделало для европейских поселений больше, чем действующее», - нагло заявил он.