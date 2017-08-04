Колбасой из человечины кормили жителей Подмосковья

Газеты "Известия" со ссылкой на Федеральный исследовательский центр питания (Институт питания РАМН) пишет о том, что жителей и гостей Подмосковья кормили... человетиной.

Как сообщили специалисты данного института, они выявили ДНК человека в продукции подмосковного колбасного завода «Мортадель». Следы человеческого генетического материала были найдены в двух видах его продукции - колбасе «Королевская» и зернистом сервелате.

«В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека. Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», — заявил сотрудник института.

Он пояснил, что анализ продукции проводился в рамках обычной процедуры идентификации сырьевого состава мясной продукции, но специальная тест-система отреагировала на присутствие в ней ДНК человека.

«Остается только теряться в догадках, как такое возможно», — удивился эксперт.

Впрочем, мы бы ни ему, ни другим удивляться не советовали - Россия это страна, в которой возможно все.