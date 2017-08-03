Идиотизм исламофобов: за женщин в никабах приняли пустые кресла (видео)

Мировое информационное пространство уже второй день подряд забавляется над казусом, хорошо иллюстрирующим природу вирусной исламофобии как одной из разновидностей социальных психозов (фобий).

Суть в том, что один из фотографов решил проверить реакцию подписчиков крупной норвежской исламофобской группы на сделанную им фотографию, и оказался полностью прав в отношении их умственных способностей.

Он выслал администраторам этой группы фотографию салона одного из автобусов с надписью о том, что все пассажиры этого автобуса в Норвегии сидят в бурках (никабах).

Пост собрал тысячи лайков, сотни возмущенных комментариев и перепостов.

Однако проблема в том, что на фотографии никаких женщин в никабах не было вообще, а были засняты... пустые сидения, которые от страха с ними перепутали.

Автор фотографии, выставившей исламофобов кретинами, Джоан Слаттавик, полностью доволен своей провокацией, так как она наглядно продемонстрировала уровень тех, кто потребляет и распространяет новости из подобных групп.