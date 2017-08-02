Киоск фетв открыли в египетском метро

В каирском метро появилось новшество - "киоск фетв". Любой желающий сможет зайти в специальное помещение, в котором находятся имамы, чтобы получить ответы на вопросы, связанные с Исламом.

Инициатива поддержана "Аль-Азхаром", выпускниками которого являются сотрудники данного "киоска".

Один из них так описывает первые дни своей работы: "Обычно мы разговариваем с людьми об их повседневных делах и том, что о них говорит религия. Чаще всего обсуждаются темы женитьбы, развода и наследства".

Первый киоск фетв в данный момент работает на станции "Аль-Шухада".