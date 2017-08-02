Православный экстремист избил пропагандиста НТВ (видео)

Забавный курьез произошел сегодня во время празднования т.н. дня ВДВ, который вне зависимости от его происхождения, уже давно превратился в гуляния агрессивного пьяного сброда.

Журналист НТВ - одного из рупоров кремлевской милитаристской политики - решил воспеть "элитные войска", но получил за это в прямом эфире по лицу от одного из их представителей.

Конфликт, если это так можно назвать, произошел из-за того, что празднующий свой праздник бугай стал орать в камеру "Моя страна... ...(матерные междометия) Украину захватим ... (опять они же)", а когда журналист попросил его помолчать, недолго думая, нанес ему удар. Затем, на радость сидящим на заднем фоне зрителям он побежал за незадачливым кремлеским пропагандистом, опять в нецензурной форме угрожая ему нанесением телесных повреждений.

Забавно в этом казусе не только то, что нтвшный пропагандист путинского милитаризма получил по заслугам от одного из воспеваемых им "элитариев". Как выяснили пользователи социальных сетей, этот "элитарий" вдобавок ко всему является и ярым сторонником "русского мира" - он находился в майке "малоросской" организации "Оплот", а его страница Вконтакте свидетельствует о его симпатиях к православно-фундаменталистским организациям.

В общем, можно поздравить идеологов и пропагандистов Кремля - та публика, которую они медийно раскормили за последние годы, начинает платить им за это благодарностью.

То ли еще будет.