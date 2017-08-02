Турция: за издевательство над сирийцами - под суд

Командование турецких вооруженных сил жестко отреагировало на беспредел своих служащих в отношении сирийских беженцев, получивший освещение в СМИ.

28 июля несколько турецких военных обнаружили с турецкой стороны государственной границы с Сирией несколько нелегально перешедших ее сирийцев. Вместо того, чтобы просто задержать их, они подвергли их издевательству и побоям.

Инцидент был активно использован асадитской пропагандой, к сожалению, не без помощи некоторых СМИ сирийских повстанцев, связанных с их такфиристским крылом.

Генштаб ВС Турции выступил по этому поводу с официальным заявлением, в котором сказано, что данные военные были задержаны и будут наказаны.

«Трое военнослужащих, которые совершали неприемлемые действия, были задержаны, в отношении них предприняты необходимые юридические процедуры», — говорится в нем.