На востоке Саудии восстали шииты

На востоке Саудовской Аравии шиитские бунтовщики устроили вооруженное восстание. События происходят в городе Авамия провинции Катиф.

Иран давно ведет подрывную пропаганду среди шиитского населения Саудовской Аравии и других арабских стран, рассматривая его как свою пятую колонну. При этом в большинстве мест своего нынешнего компактного проживания шииты являются не коренными жителями, а трудовыми мигрантами и их потомками.

Что касается Авамии, то в ней власти, начиная с мая этого года, пытаются перестроить кварталы старого города так, чтобы проиранское подполье не могло использовать узкие улочки и коммуникации для своей подрывной деятельности. Теперь в ответ на это, шиитские боевики устроили открытое вооруженное выступление.

На данный момент власти страны оказывают содействие в эвакуации сотен мирных жителей данной местности, не желающих становится заложниками провокаций проиранских террористов и ответной реакции правительства на них.