Китайцы хотят заставить Израиль признать Палестину

(На фото - Си Цзиньпин и Биньямин Нетаньяху)

На фоне нового обострения арабо-израильских отношений с новой международной инициативой выступил Китай. Его посол в ООН Лю Цзеи призвал международное сообщество поддержать китайскую мирную инициативу, озвученную президентом Китая Си Цзиньпином еще в 2013 году.

"Китайская мирная инициатива" основана на 4-х принципах:

1. Принятии немедленных мер по окончанию насилия в отношении гражданских лиц, быстрое возобновление мирных переговоров.

2. Сворачивании незаконных еврейских поселений на территории Палестины.

3. Признании независимой Палестины в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

4. Общей, всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности.

В целом, очевидно, что эти принципы категорически неприемлемы для нынешнего сионистского истеблишмента Израиля, который стремится не допустить их реализации любой ценой. А потому к их исполнению Израиль можно только принудить.

Вопрос в том, есть для у Китая для этого возможности или он просто пытается снискать себе симпатии арабов?