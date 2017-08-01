Политика

Китайцы хотят заставить Израиль признать Палестину

1 августа в 15:00 Икрамутдин Хан 0

(На фото - Си Цзиньпин и Биньямин Нетаньяху)

 

На фоне нового обострения арабо-израильских отношений с новой международной инициативой выступил Китай. Его посол в ООН Лю Цзеи призвал международное сообщество поддержать китайскую мирную инициативу, озвученную президентом Китая Си Цзиньпином еще в 2013 году.

"Китайская мирная инициатива" основана на 4-х принципах:

1.  Принятии немедленных мер по окончанию насилия в отношении гражданских лиц, быстрое возобновление мирных переговоров. 

2. Сворачивании незаконных еврейских поселений на территории Палестины.

3. Признании независимой Палестины в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

4. Общей, всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности. 

В целом, очевидно, что эти принципы категорически неприемлемы для нынешнего сионистского истеблишмента Израиля, который стремится не допустить их реализации любой ценой. А потому к их исполнению Израиль можно только принудить.

Вопрос в том, есть для у Китая для этого возможности или он просто пытается снискать себе симпатии арабов? 

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