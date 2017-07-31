Германия: мусульмане обезвредили "исламского террориста"

(На фото - Жамель Крайет)

Парадоксальной, но соответствующей новым реалиям в Германии, оказалась история, произошедшая в минувшую пятницу в немецком Гамбурге. Один иммигрант, вдохновленный хариджитскими идеями, стал нападать на прохожих с ножом, ранив несколько человек и убив одного.

СМИ, разумеется, стали говорить об "исламском терроризме". Однако куда меньше внимания привлек тот факт, что преступник был нейтрализован исламским контр-терроризмом, а именно оказавшимися неподалеку мусульманами.

Людьми, обезоружившими невежду и фанатика, оказались афганец Тофик Араб, турок Эмер Унлу, египтянин Мухаммад Вали и тунисец Жамель Крайет.

Один из них, будучи боксером, пытался отобрать у преступника нож, другой вооружился против него стулом, третий использовал против него металлическую палку, а четвертый кинул в него тяжелым рекламным щитом.

Показательно, что, некоторые из мусульман, услышав, что преступник произносит Имя Аллаха, стали говорить ему, что Аллах не одобряет подобных действий. А страница Жамеля Крайета в фейсбуке и вовсе свидетельствует о его религиозных интересах.

При этом, как сообщила полиция, псевдо-исламист, напавший на прохожих с ножом, употреблял наркотики.