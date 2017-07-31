Израиль: сионисты хоронили еврейскую гордость

После недавней вынужденной капитуляции перед Исламским миром по Аль-Аксе, кресло под сионистским вожаком Биньямином Нетаньяху, кажется, зашаталось. Те, кто еще вчера возлагали на него надежды, сегодня уже обвиняют его в предательстве.

Так представители ультрсионистской организации "Отцма Йегудит" провели символические похороны... еврейской гордости. Они устроили шествие в масках Нетаньяху и других членов его правительства, держа в руках гробик, завернутый в израильский флаг. Гробик был маленький, потому что, по их словам, это все, что оставалось от еврейской чести.

По мнению ультрасионистов, пойдя на уступки мусульманам по вопросу Аль-Аксы, правительство Нетаньяху опозорило и предало Израиль.

«Правительство Нетаньяху дало попутный ветер террору и убрало израильское сдерживание. Наши враги презирают нас», - заявил председатель «Отцма Йегудит» Михаэль Бен-Ари.