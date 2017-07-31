Раздетые женщины митинговали в Турции

Вчера несколько сотен раздетых женщин в Стамбуле вышли на марш с требованием не мешать им одеваться (или, лучше сказать, раздеваться), как они считают нужным.

В руках они несли шорты, бикини и прочую одежду, подобающую для супружеской спальни, а также плакаты с лозунгами "Не вмешивайтесь в мою одежду".

Поводом для такого выступления стали несколько случаев нападений в общественном транспорте на вызывающе одетых (точнее, раздетых) турчанок.

Конечно, такие нападения недопустимы, а увещевания не совершать грех, постольку поскольку законом государства он пока не запрещен, должны делаться подобающим, то есть, корректным образом.

Однако и сами такие женщины должны понимать, что Турция уже не та, которой была лет двадцать тому назад. И что их вызывающий внешний вид, по крайней мере, в таких консервативных городах как Стамбул, вне районов обитания женщин легкого поведения, будет вызывать, мягко говоря, неприятие и недоумение.

В остальном же, к подобным существам просто можно применить известный хадис: "Если у тебя нет стыда, делай что хочешь" (тебе уже все равно ничего не поможет).