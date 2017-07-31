Полицейская коса нашла на чеченский камень

Скандал, случившийся в конце прошлой недели в Воронеже, в очередной раз поставил перед российским обществом и различными группами его населения ряд важных вопросов.

Напомним, что 27 июля несколько мужчин в гражданской одежде подошли к молодой чеченке в платке с грудным ребенком в коляске и потребовали у нее предъявить документы. При этом свои документы, подтверждающие их полномочия сотрудников полиции, они предъявлять отказались. Когда девушка стала возмущаться, ее решили забрать в полицию. Девушке на помощь подоспели родственники. Их скрутили и увезли в полицию, причем, происходило это на фоне истошных воплей оказавшейся рядом истерички преклонных годов, которая в присутствии этих сотрудников полиции стала называть граждан России "чурками" и посылать их в "Чуркестан".

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, как рядовых пользователей социальных сетей, так и политических деятелей.

Рамзан Кадыров назвал произошедшее "позором", заявив, что девушки подверглись проверке из-за того, что были одеты в платки и что нет такого закона, по которому выходя за продуктами, нужно брать с собой паспорт.

Центр по противодействию экстремизму МВД Чечни заявил о проведении проверки на предмет наличия в действиях престарелой истерички преступления, подпадающего под ст.282 УК РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“).

Забавно, что Рамзан Кадыров и чеченский центр "Э" выступили в этой ситуации как правозащитники, а российские либералы, напротив, выступили с нападками на тех, кто пострадал от полицейского произвола. Так, либеральный "оппозиционер", экс-чекист Геннадий Гудков и вовсе заявил, что "масло в огонь бытового межнационального конфликта нередко подливают и сами чеченцы", а "Ислам проявляет непростительную пассивность в отмежевании от терактов и других преступлений, которые совершают под его знаменем и лозунгом «Аллах Акбар»". А "Открытая Россия" Ходорковского опубликовала комментарий, недвусмысленно свидетельствующий об ее отношении к происшедшему: "Некоторые граждане России могут «оказывать сопротивление полицейским» и не носить при себе документы, а за действия полицейских перед ними потом извиняется сам губернатор. По крайней мере, если эти граждане родом из Чеченской республики".

Однако о каком сопротивлении полицейским может идти речь, если было непонятно, что это полицейские, так как они отказывались подтверждать свои полномочия? Кроме того, эти "служители закона" проигнорировали его грубое попрание на их глазах в виде оскорбления граждан по национальному признаку, то есть совершение преступления по ст.282 УК РФ. Эта статья уже давно превратилась в дубинку для расправы с инакомыслящими за написание текстов или даже комментариев, которые вступают в противоречие с неофициальной государственной идеологией, установленной в РФ вопреки ее конституции. Но, как видно, там где ее нужно применять для защиты граждан РФ от преступных посягательств, "служители закона" ведут себя так, как будто бы ее не существует.

В целом же, надо сказать, что случаи подобные произошедшему в Воронеже, имеют место в России каждодневно. Любого обычного гражданина, а тем более негражданина могут досмотреть, увезти в полицию, где подвергнуть издевательствам и даже пыткам. Случаев таких масса. Но в данной ситуации полицаям не повезло наткнуться на чеченцев, за которых заступилось и руководство их республики (в других случаях само не менее грубо попирающее их права), и их землячество.

Руководство воронежской полиции то ли извинилось, как заявил Рамзан Кадыров, то ли не извинялось, но в любом случае, как и руководство самой Воронежской области, теперь пытается замять конфликт. Чего не скажешь о сотнях аналогичных случаев, когда не встречая никакого сопротивления, силовики безнаказанно продолжали делать с жертвами своего произвола что угодно. Что лишний раз подтверждает ту истину, что в условиях фактического отсутствия закона и защищающих их правоохранительных органов, постоять за себя могут только те, кто способны консолидированно выступить и дать отпор беспределу.

И этому остальным россиянам следовало бы поучиться у чеченцев, а не порицать их за то, что в отличие от них они не готовы бессловесно сносить оплеухи от людей с "ксивами" и "корочками".