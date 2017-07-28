Иорданцы требуют вышвырнуть посольство Израиля

В Иордании проходит массовая демонстрация с требование выкинуть из страны посольство Израиля и расторгнуть все договоры и отношения с этим расистским образованием.

Причиной таких выступлений стали не только события вокруг Аль-Аксы, но и трагедия, произошедшая в самой Иордании. 23 июля сотрудник израильского посольства в ней убил двух иорданцев из обслуживающего персонала, приняв их за террористов.

Охраника, несмотря на протесты иорданцев, отпустили в Израиль, где его лично чествовал сионистский главарь Нетаньяху. Впрочем, надо сказать, что по имеющейся информации, это стало частью негласной сделки, в рамках которой правительство Нетаньяху было вынуждено отказаться от всех введенных им мер безопасности в отношении Аль-Аксы.

Так или иначе, как видно, после длительного перерыва, когда суннитам было просто не до него, обстановка вокруг Израиля в Исламском мире снова начинает накаляться. В чем следует винить исключительно Биньямина Нетаньяху и его расистский, авантюристический кабинет.