Месть за Аль-Аксу: сионисты отняли дом у палестинской семьи (видео)

В отместку за моральную победу палестинцев, добившихся отмены сионистскими властями ограничительных мер вокруг Аль-Аксы, еврейские экстремисты за Западном берегу реки Иордан демонстративно отняли дом у палестинской семьи.

В Хевроне примерно 100 колонистов - т.н. "поселенцев" ворвались в дом семейства Абу Раджаб и стали вносить в него свои вещи и мебель. Израильские полиция и силовики вместо того, чтобы остановить захват, напротив, силой вывели палестинскую семью из захваченного у нее дома под аплодисменты колонистов.

Отметим, что это лишь один из многих подобных случаев. В одном только Хевроне в окружении 37 000 его коренных жителей проживают 700 колонистов, которых стерегут тысячи сионистских военных оккупантов.

При этом эти оккупационные колонии (т.н. "еврейские поселения") признаются незаконными всем международным сообществом - ООН, ЕС, даже предыдущей администрацией США (но и нынешняя не решается их поддерживать). Более того, они критикуются многими в самом Израиле, понимающими, что такая политика и такая категория экстремистов является одной из причин террора и невозможности добиться мирного урегулирования.

Однако наперекор им всем правительство Нетаньяху, опирающееся на поддержку ультраправой коалиции в парламенте, открыто осуществляет подобную расисткую колонизаторскую политику в начале XXI века.