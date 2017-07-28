Премьера Пакистана отстранили за коррупцию

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был отстранен сегодня от должности Верховным судом этой страны. Решение было принято единогласно всеми 5-ю членами суда.

Основанием для принятия решения стали данные, приведенные Национальным антикоррупционным бюро Пакистана об участии Шарифа, ряда членов его семьи и сослуживцев в коррупционных схемах.

Вместе с Шарифом также был отстранен от должности министр финансов Мухаммад Исхак Дар.

В частности, расследованием было установлено, что через офшорные компании дочери и двоим сыновьям Шарифа была куплена роскошная недвижимость в Лондоне.