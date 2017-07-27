Франция будет отбирать беженцев в... Ливии

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время его страна создаст в Ливии центры рассмотрения заявок на убежище во Франции теми, кто собирается добираться в нее по Средиземному морю.

"Идея заключается в том, чтобы создать такие пункты и избавить от сумасшедших рисков людей, многие из которых не подходят под критерии беженцев", - сказал Макрон.

По его словам, эта идея начнет реализовываться уже "этим летом".

Можно предположить, что в случае ее реализации те, чьи прошения будут удовлетворяться, будут доставляться до Европы безопасным способом, а те, кому будут отказывать в убежище, по крайней мере, не будут напрасно рисковать своими жизнями.