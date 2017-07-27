Легендарную защитницу хиджаба назначили послом Турции

Новым послом Турции в Малайзии назначена Мерве Кавакчи (на фото).

Кавакчи - это легендарная мусульманка и в каком-то смысле один из живых символов новой Турции, страны, не стыдящейся Ислама, а опирающейся на него как на фундамент своей идентичности.

Будучи студенткой-медиком Университета Анкары, она была отчислена за ношение хиджаба. Чтобы продолжить обучение покрытой, она вместе с семьей уехала в США сперва поступила в Университет Техасса, а после его окончания получила ученую степень в Гарварде.

В 1999 году она стала первой покрытой мусульманкой, избранной в парламент Турции по спискам Партии Благочестия (Рефах) - предшественницы нынешней Партии справедливости и развития. Дальнейшие события облетели тогда все мировые СМИ - воинсвующие секуляристы сорвали принесение присяги женщиной в хиджабе, обрушив на нее массу издевательств, улюлюканий и оскорблений. В итоге Кавакчи лишилась не только депутатского места, но и турецкого гражданства.

После всего этого Кавакчи стала голосом и символом борьбы покрытых мусульманок Турции за свои права. Как известно, со временем, после того, как Партия справедливости и развития пришла к власти и ее позиции достаточно укрепились, запреты на ношение хиджаба в государственных учреждениях и государственными служащими были отменены. Но этому предшествовали долгие годы борьбы и испытаний таких, как она.

Теперь ее заслуги оценены и признаны уже в этой мирской жизни. Да вознаградит Аллах ее и ей подобных и в следующей. "На смену тягости приходит облегчение".