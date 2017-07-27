Трамп в Ливане рассмешил арабов (и не только)

(На фото - Дональд Трамп с ливанским премьером Саадом Харири)

Выступая в Ливане, Дональд Трамп в очередной раз позабавил тех, кто следит за его высказываниями - на этот раз прежде всего арабов, а также тех, кто разбирается в арабской политике.

Так, он сказал, что Ливан находится на передовой линии борьбы с ИГИЛ*, Аль-Каидой* и Хезболлой**. В то время, как хорошо известно, что президент этой страны Мишель Аун пришел к власти при ее поддержке, а сама она представлена в парламенте, фактически хозяйничает на юге страны и открыто участвует в войнах за ее пределами.

Впрочем, возможно, Трамп просто выдал желаемое за действительное, подыгрывая в этом премьер-министру Ливана Сааду Харири и пытаясь заручиться его поддержкой.

Но, Харири, может, и готов поддержать Трампа, но пока только на словах. Так, будучи представителем суннитской общины страны, он в очередной раз осудил участие шиитских фанатиков в войне против суннитов Сирии. "Я категорически не согласен с тем, что они идут в Сирию. Я считаю, что это одна из самых огромных ошибок, которую они совершили. И я им это говорил в лицо", — сказал он.

Однако сделать ливанские власти в этом смысле могут пока немного. Ведь Ливан не является суверенным государством в полном смысле слова - государственная власть в нем жестко ограничена интересами основных религиозных общин и зависит от них. В частности, президентом страны, по конституции, должен быть христианин, премьер-министром - суннит, а председателем парламента - шиит.

Шииты играют в Ливане весьма значительную, конституционно закрепленную роль. Проблема в том, что после создания иранскими "отпускниками" "Хезболлы" в 1982 году, шиитская община страны фактически оказалась под контролем Тегерана.

* - запрещены в России

** - разрешена в России и является ее союзником