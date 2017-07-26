Имамы в Турции смогут регистрировать браки

В парламент Турции внесен проект закона, в случае принятия которого браки, заключаемые имамами Управления по делам религии (Диянет), получат официальный юридический статус.

До сих пор, напротив, религиозные турки обычно отправлялись совершать никах (религиозный брак) в мечеть, предварительно оформив его в государственных органах, в соответствии с законами государства. Теперь, в случае принятия этого закона, это лишнее действие можно будет не совершать - браки, заключаемые официальными имамами, будут иметь юридическую силу автоматически.

Целью инициативы заявлено облечение жизни религиозным гражданам. Однако очевидно, что ее реализация будет свидетельствовать о признании государством религии не просто частным делом, но и юрисдикционным фактором.

Инициатива закономерно вызвала критику со стороны идейных секуляристов из оппозиционной Народно-Республиканской Партии (CHP). В частности, ее представитель Шенал Сарихан опасается того, что в результате автоматически будет понижен установленный государством брачный возраст в силу распространенности в религиозной среде "ранних браков".

Также не сообщается, предполагает ли новый законопроект возможность официального признания полигамных браков. Хотя, можно предположить, что сразу так далеко правящая Партия Справедливости и Развития (AKP) пойти не рискнет.