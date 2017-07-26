В Татарстане исчезают... коровы

Агенство Idel.Реалии приводит данные министерства сельского хозяйства Татарстана, обнароданные на одном из совещаний, в соответствии с которыми за первое полугодие 2017 года в Татарстане катастрофически упало поголовье коров в частных подворьях.

Сообщается, что их количество за данный период в республике сократилось на 5,4 тысяч голов. При этом животноводство продолжает на 80% определять результаты всего сельского хозяйства республики.

Причины того, что люди избавляются от своего скота не поясняются. Но можно предположить, что содержание коров в частных хозяйствах становится непозволительной роскошью для людей в условиях кризиса.