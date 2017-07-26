Китайский "Большой брат" следит за мусульманами Уйгуристана

Китайские власти выводят на новый технологический уровень тотальный шпионаж за мусульманами оккупированного Уйгуристана.

Как сообщают независимые уйгурские источники, всех мусульман Синцзянь-Уйгурского округа, имеющих смартфоны, теперь заставляют установить на них специальное приложение - Джинванг.

Джинванг позволит китайским силовикам постоянно мониторить все содержимое телефона, на котором он установлен - как файлы, так и просматриваемые сайты, и автоматически обнаруживать запрещенный или подозрительный контент. А в условиях оккупации Уйгуристана это почти любой исламский контент.

Кроме контроля над контентом и действиями владельца телефона в сети, само собой, приложение позволяет постоянно контролировать их перемещение в офлайне.

Как передают источники сопротивления, теперь китайские силовики при личном досмотре уйгуров, контролируют, установлен ли у них Джинванг на смартфонах или нет. Отсутствие такого приложения на телефоне будет караться заключением сроком минимум на 10 суток.