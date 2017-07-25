Турция: потанцевала на кладбище - лишилась работы

На днях в одной из турецких провинций произошел инцидент, привлекший к себе немалое общественное внимание.

Две нанятые на работу сотрудницы мунициального кладбища решили блеснуть своими "чувством юмора" и "креативностью". Одна стала петь и танцевать во время уборки кладбища, а другая снимала ее на видео. После чего они выложили заснятое в интернет.

Подобное кощунство, конечно, вызвало бурю негодования у тысяч зрителей этого ролика. Пикантность ситуации добавило еще и то, что певунья и танцорша была одета как соблюдающая мусульманка, по крайней мере, с повязанным платком на голове. Но отношение, которое она продемонстрировала к умершим, возмутило даже ее светских соотечественников и соотечественниц.

Описанные события происходили в черноморской провинции Зондурлак, в районе Эрегли.

Руководство муниципального кладбища оперативно приняло решение расторгнуть трудовой контракт с кощунницами. Что интересно, обе они были наняты на работу в рамках трудоустройства безработных. Но, по словам представителя муниципалитета, за несоответствие моральным требованиям к работникам такого учреждения, молодые женщины были уволены.