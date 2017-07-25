ООН: кризис вокруг Аль-Аксы нужно решить к пятнице

Координатор ООН по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Николай Младенов (Болгария) заявил, что мирное решение конфликта вокруг Аль-Аксы должно быть найдено к пятнице. Об этом он сказал на брифинге после заседания за закрытыми дверями Совбеза ООН.

По мнению Младенова, если решение, устраивающее верующих, не будет найдено к следующей пятничной молитве, сильно возрастут шансы дальнейшую эскалацию конфликта по всей Палестине.

В свою очередь для урегулирования конфликта в Израиль вчера срочно прибыл спецпредставитель президента США Джейсон Гринблатт. По-видимому, он попытается убедить Беньямина Нетаньяху пойти на уступки с целью разрядки конфликта, угрожающего долгосрочной американской стратегии в регионе.

Правда, израильские власти на уступки идти не спешат. Они объявили о демонтаже металлоискателей на входе в мечеть, но установке вместо них видеокамер с функцией распознания лиц. Однако, как заявили представители местных мусульманских организаций, любое усиление контроля сионистов вокруг Аль-Аксы и любые ограничения доступа к ней мусульман, в частности, по половому и возрастному принципу, будут для них неприемлемы.