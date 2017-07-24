Сын Асада опозорил отца и сирийскую команду на Олимпиаде

Хафез Асад (на фото в центре), сын Башара Асада опозорил как свою "прославленную" династию, так и сирийскую олимпийскую команду по математике.

Речь идет о ежегодной олимпиаде по математике, проходившей в Рио-де-Жанейро с 17 по 19 июля. По ее результатам достойный сын своего отца занял одно из последних мест - 528-е из 615-ти.

Засунутый в национальную сборную только из-за своего происхождения, Асад-младший понизил и ее командный рейтинг, так как получил результаты на 22% худшие, чем у остальных сирийских олимпийцев.

Это событие вызвало желчные комментарии среди сирийцев в социальных сетях, так как сирийский тиран на весь мир пытается рекламировать своего сынка как выдающегося молодого ученого. Оказалось же, что ученый из него примерно такой же, какой из его папы политик.

К слову, надо отметить, что свое выдающееся математическое образование Асад-младший получает в России. Ее команда в этом году заняла 11 место, спустившись на него с 7-го в прошлом году.