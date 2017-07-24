В секретной тюрьме в Подмосковье пытают мусульман

В российском медиапространстве взорвалась настоящая бомба, но российское общество, включая и оппозицию, спит настолько крепким сном, что этим взрывом его, похоже, не разбудить.

Так, Илья Рождественский уже бывший журналист РБК, провел расследование, из которого следует, что в Подмосковье существует секретная тюрьма, в которую российские спецслужбы свозят и пытают в ней мусульман, назначенных террористами. В итоге Рождественскому пришлось уволиться из РБК, потому что его статью там публиковать не захотели, обвинив его в поддержке терроризма. Материал был опубликован на сайте Republic для платных подписчиков, а его содержание пересказала "Медиазона".

В своем расследовании Рождественский сопоставил показания нескольких подвергшихся пыткам человек, прошедших, судя по описаниям, через одну и ту же тюрьму. В нее их свозили без каких-либо правовых оснований, просто похищая, после чего пытали, а уже потом перевозили в другие места, оформляли их задержания и фабриковали против них уголовные дела. Один из таких людей - Аброр Азимов, на которого, в числе прочих, решили повесить взрыв в петербургском метро.

По описаниям прошедших через эту тюрьму, там их держали в подвале, привязанными к трубе. Испражняться давали только в бутылки, которые там же и складировали. Людей пытали током, подсоединяя провода к мочкам ушей и половым органам. В других камерах для пыток помимо электроприборов имелись кусачки, ремни для подвешивания и биты.

Судя по тому, что палачи говорили задержанным, это уже вышедшие в отставку сотрудники спецслужб, которые потом передавали их для "легальных" процедур действующим сотрудникам.

Тюрьма, исходя из расчетов маршрута (людей доставляли с мешками на голове), находится на юго-западе Подмосковья, где-то недалеко от Подольска и Одинцово.

Что тут можно сказать?

К террористическому режиму, не только захватившему эту страну, но и действующему такими методами по всему миру, уже давно никаких вопросов нет. Вопросы есть, к т.н. оппозиционным деятелям, которые пытаются создать впечатление, что подобный беспредел существует только на территории современной Чечни. Про нее в таких случаях утверждается, что на ее территории не действуют российские законы, из чего следует вывод, что на остальной территории России они действуют.

Правда, однако, заключается в том, что никакие законы, суды, правоохранительные органы на территории России уже давно не действуют. Причем, в отличие от США, в которых в свое время публикация материалов об аналогичной тюрьме Абу Грейб в Ираке потрясла страну и стала причиной ряда отставок и расследований, в России не только не происходит этого, но и некому элементарно опубликовать такой материал кроме нескольких небольших СМИ.

Так что, теперь россиянам надо привыкать к тому, что эскадроны смерти и секретные тюрьмы действуют не только на Кавказе, но и прямо под Москвой. А значит, если сегодня туда без всяких последствий свозят мусульман, завтра это могут начать делать и с обычными правозащитниками, журналистами и оппозиционерами.