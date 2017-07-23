Абу Умар Саситлинский: Мечеть Аль-Акса. Важно качество мусульман, а не количество.

Азан муаззина мечети Аль-Акса, мы слышим сквозь слезы и чувство беспомощности.

Только не спрашивай меня, где же правители мусульман? Где же их армия? Где же их ревность?!!Ведь это третья святыня мусульман и их первая кыбла на благословенной земле Шама.

С тех пор, как я стал более сознательным и начал учится, постоянно слышал нашиды и песни на русском языке, а на арабском языке вообще очень много, - что Иерусалим будет освобождён, и что Аль-Акса нас зовет, и что мы скоро придём... – все таком духе.

Слышал лидеров муджахидов: кто-то обещал, а кто-то клялся, что освободят мечеть Аль-Акса, но дальше слов никуда ничего не сдвинулось.

Так вот, настало то самое время проявить себя тем, кто объявили себя лидерами, амирами, халифами, правителями мусульман. Тем, кто взял на себя эту ношу перед мусульманами и возглавил их.Мы, простые мусульмане, ждём от них активных решений и действий. Защитят ли они Аль- Аксу? Ведь Халиф Умар ибн аль-Хаттаб открыл Иерусалим, сам лично поехал туда и принял ключи от него и оставил мусульманам! Это тест для нынешних лидеров – вернут ли они наследие наших праведных предшественников, или же проявится скудность их ума и слабость духа и их убеждений? Быть может все-таки докажут, что они достойны называться теми, кеми назвались?

И проблема ещё в том, что те, кто должны были защищать и освобождать Аль-Аксу, давно его продали евреям и сионистам, а армии их заняты уничтожением и порабощением своего народа, чтобы сохранить свои кресла. Раньше коммунисты и Сталин убивали свой народ, назвав их врагами народа, а современные диктаторы "дермократии" делают тоже самое, но уже под видом борьбы с террористами. Это выглядит так: террористы, в лице власти, объявляют войну терроризму — это как вор ищет вора; как взяточник "по-крупнее" борется с коррупцией. Как вы думаете, насколько будет успешна эта работа? Будет правильно будет ответить «ноль процентов результата». Грязной водой невозможно отмыть грязные руки.Так вот, эти грязные руки по локоть в крови так называемых "лидеров мусульман" не могут освободить и очистить такую чистую и святую мечеть. Они давно продали свои души дьяволу, а святую землю и мечеть евреям. Большинство из них сатанисты в обличии мусульманина и марионетки запада.

60 лет не могли объединиться и решить проблему Палестины. Прилетел Трамп и буквально за сутки объединил их! Думаете против Израиля? Нет. Против своих братьев по вере и соседей - Катара! То есть, лидеры мусульман против евреев 60 лет не смогли объединиться, а против мусульман и братьев за день. Думаете ради святых земель и мечетей? Или ради мира и сохранения жизни наших братьев в Сирии? Нет. А может решили объединиться, скинуться и наконец помочь с водой братьям в Африке? Боюсь нет. Аллах выявляет их жалкую сущность и трусость. Единственное, что от них требуется для освобождения святых земель и Аль-Аксы, – это открыть границы и просто дать мусульманам пройти туда и помочь своим братьям, И ВСЁ. Остальное мусульмане сделают сами.Но если их хозяева не позволят, они не откроют границу и будут стрелять в спину тем, кто решил сам пойти туда. Принципе так делают уже давно и ещё их туннели закрывают, чтоб продовольствие не доходила.В лучшем случае, посадят еще до того момента, как ты вознамеришься туда пойти. Открыть всего лишь одну границу со стороны Египта – и там начнётся такое, что евреи потеряют свой покой и сон. Но наша беда в том, что мы пока научились друг-друга поливать грязью и называть всякими именами. Пока мы друг-друга топим, обсуждаем за спиной и разделяемся, неверные закрывают мусульман, закрывают наши святыни.Аллах говорит: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"И (всегда) повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не препирайтесь [не спорьте], а не то падете духом (так как между вами не будет единства), и уйдет ваша мощь [ослабеете] (из-за разногласий). И терпите (ради Аллаха): поистине Аллах вместе с терпеливыми [помогает им и оказывает Свою поддержку]! - "Толкование суры Аль-Анфаль 46 аят"

Не времена смутные, и не враги вокруг нас виноваты.Мы виноваты во всем сами, и пока мы не покаемся и не очистимся от любви к мирскому и от многобожия (которое как чума везде распространилось), новшеств в обрядах и в поклонении, лицемерия и алчности в сердцах, – Аллах не поменяет наше униженное положение.

Аллах говорит в Коране:Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя. Толкование суры Гром 11 аят.Мы же знаем что без воли Аллаха и без Его соизволения, в этом мире ничего не происходит. Давайте вместе вспомним очень важный хадис.

Сообщается со слов Абу-ль-‘Аббаса ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, который сказал: «Однажды я находился позади пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал мне: ″О мальчик, я научу тебя нескольким словам: храни Аллаха, и Он будет хранить тебя, храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой. Если (захочешь) попросить (о чём-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предписано тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предписано тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли″». — [ат-Тирмизи, 2516].



Нам в первую очередь нужно освободить своё сердце от всех недугов и болезней. Каждый должен исправить свои убеждения, невежество и дурной нрав. Оставить все грехи и страсти и работать над собой в первую очередь, а также над своей семьёй и близкими., которые не знают практически ничего из ислама и не соблюдают его. Большинство из них делают многобожие и надеются на "святых", которые давно умерли и ждут своего удела. Их сердца привязаны крепко к мирскому, к талисманам и невежественным адатам. Большинство из наших родственников – ярые националисты: кто скрытые, а кто и явные. Это невежество и джахилия, а они несовместимы с исламом и единобожием.

Аллах говорит нам в Коране: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

О, люди! Поистине, Мы создали вас из (одного)мужчины [Адама] и (одной) женщины [Хаввы] и(размножив вас) сделали вас (разными) народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Поистине самый почтенный [лучший и достойный в этом мире и Вечной жизни] из вас пред Аллахом – самый остерегающийся (грехов и наказания Аллаха). Поистине, Аллах – знающий, сведущий! - "Толкование суры Комнаты 13 аят"

Он сделал нас народами и племенами не для того, чтоб мы возгордились как Иблис над Адамом, а для того чтоб узнавали друг друга. А лучший из нас тот, кто больше боится Аллаха и делает праведные дела. Биляль да будет им доволен Аллах был рабом, но уверовав и будучи богобоязненным, Аллах его возвысил и он стал одним из самых почитаемых сподвижников. Не Биляль да будет доволен им Аллах, не ты и не я, не выбирали себе нации ни цвета кожи ни родину. Но мы можем выбрать истину и следовать ей.

Посмотрите, что твориться на наших свадьбах ? Стыд и срам, и ещё в них участвуют так называемые мусульмане. Спиртное, пьяные гости, полуголые девушки, танцующие и виляющие своими частями тела, исраф и большое количество еды, которая портится и не достаётся бедным. А ведь Аллах не любит нечестивых и тех кто делает исраф.

Аллах нам сказал : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ О, потомки Адама! Облекайтесь в свои украшения [одевайте одежды и будьте чистыми] при каждой мечети [при исполнении молитвы]; ешьте и пейте, но не излишествуйте [не переходите граней, которые установил Аллах] (в этом): ведь поистине, Он не любит излишествующих (как в еде и питье, так и в другом)! - "Толкование суры Аль-Араф 31 аят"

Вот где находится освобождение Иерусалима! Освободите себя от невежества и дурного, потом начните исправлять тех, кто вокруг вас – семью и родственников. Вот тогда потихоньку все будет менятся в лучшую сторону Инша Аллаh! Все хотят обсуждать глобальной вопросы и проблемы, хотя решать они их не могут, но говорить о том, что он не читают книгу Аллаха, и не изучают сунну, и не соблюдают ее, и не ходят в мечеть на джамаат, - об этом мы умалчиваем.

Говорить об освобождении Аль-Аксы и самому до утра сидеть за играми и в соц-сетях, проспав утренний намаз, – да конечно это очень сильно поможет.

Говорить о врагах ислама, а свои же члены семьи, за которых ты в ответе, не отличаются от неверных ни обликом, ни содержимым. Что мы делаем чтоб это исправить ? Как Нух Мир ему 950 лет призываем ? Чтоб отчаяться и оставить их так.

Твой и мой враг номер один - это ты сам и твоя душа, тонущая в страстях.

Враг номер два - наше невежество по отношению к религии Аллаха и не соблюдения канонов ислама.

А после того как все мы исправим внутри себя и вокруг себя тех, за кого мы в ответе перед Аллахом, вот тогда эти трусливые сионисты не смогут даже один день устоять перед силой настоящих мусульман. Тогда мы исправим свою Ахира (вечный Мир) и исправим униженное положение уммы нашей. Аллах в Своей прекрасной книге сказал и Его слова самые правдивые:

‎وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле [даст им земли многобожников], подобно тому, как Он сделал наместниками тех (верующих), которые были до них. И Он непременно утвердит им их Веру [Ислам], которую Он одобрил для них, и Он непременно даст им взамен после их страха безопасность. (И это будет при условии, что) они будут поклоняться Мне, не приобщая ко Мне ничего в сотоварищи. А кто после этого станет неверным, то такие – они являются непокорными! - "Толкование суры Свет - 55 аят"

Аллах обещал победу и наместником сделать не кого попало, а тех кто достоин этого из верующих и творящих добро единобожников ! Являемся ли мы такими?

От нас только вера, единобожие и праведные дела, а от Аллаха наместничество на земле и безопасность в этом мире и в мире вечном.Освободите каждый себя от невежества и тогда освободит нам Аллах Аль-Аксу.