Эрдоган летит мирить арабов

Завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направится в конфликтующие государства Арабского залива, чтобы предпринять попытку помирить рассорившихся братьев.

Визит начнется с Саудовской Аравии, где президент Турции планирует встретиться с королем Салманом ибн Абдульазизом.

В воскресенье Эрдоган уже планирует прибыть в Кувейт, который в конфликте вокруг Катара занял позицию нейтралитета.

Наконец, в понедельник визит должен завершиться в самом Катаре, с которым Турцию связывают особо тесные отношения.

О планах турецкого лидера посетить ОАЭ и Бахрейн не сообщается.

Отметим в этой связи, что последние дни отмечаются перепадами риторики сторон вокруг Катарского конфликта. Так, с одной стороны, саудовско-эмиратская коалиция угрожает Катару новыми санкциями, с другой , призывает его к примирению и заявляет о возможности достижения компромиссов.

Удастся ли их добиться Эрдогану, будет ясно по итогам этого визита.