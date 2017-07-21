Турция осудила "Малороссию"

Министерство иностранных дел Турции осудило провозглашение нового, фейкового государства Малороссия главарями террористического образования "Донецкая Народная Республика" (ДНР).

«Турция воспринимает заявления сепаратистов о создании нового государства на востоке Украины, в качестве нарушения территориальной целостности Украины. Подобного рода высказывания и действия однозначно усложняют путь к миру», — заявил в связи с этим представитель МИД Турции Гусейн Муфтюоглу.

Он также заявил, что Турция выступает за "урегулирование ситуации на востоке Украины в соответствии с нормами международного права и с учетом территориальной целостности и суверенитета этой страны".

Напомним, что на днях террористы из т.н. ДНР провозгласили создание нового государства Малороссия на территории всей Украины, которая, по их мнению, должна перейти под власть их и, таким образом, их хозяев из Кремля. В самом Кремле заявили, что это предложение "нуждается в осмыслении".

На флаге нового "государства" изображены, в частности, крест, попирающий полумесяц (на фото).