Британский депутат: курнем травку в парламенте

Британский депутат Пол Флинн (на фото) решил экстравагантным образом выразить протест против... борьбы с наркотиками в стране. Да-да, не перегибов в этой борьбе или ее неэффективности, а самой такой борьбы, по крайней мере, в том, что касается марихуаны ("травки").

С этой целью он призвал британцев придти в здание парламента и закурить в нем травку. По его мнению, ее запрет "не очевиден и богат предрассудками".

Также, видимо, для усиления своей аргументации Флинн заявил, что однажды он налил своей коллеге чай, в котором та растворила марихуану и выпила напиток прямо на террасе британского парламента.

Впрочем, судя по внешнему виду депутата, можно предположить, что это было не единственное его знакомство с марихуаной.

Не приходится удивляться тому, что с подобными депутатами современные парламенты давно уже превратились в цирк. Впрочем, многие российские коллеги британского депутата отличаются в этом смысле только тем, что не делают это громогласно.