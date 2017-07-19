"Врагов народа" в РФ стало больше в 28 раз

Как следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде России, опубликованной в СМИ, за последние годы количество новых "врагов народа", то есть, лиц, осужденных за "преступления против государства" увеличилось в десятки раз.

Так, если в 2003 году был вынесен 21 обвинительный приговор по этим статьям, то в 2016 году - 588. Итого, их число возросло в 28 раз.

Подавляющую массу "врагов народа" в сегодняшней России составляют "мыслепреступники", то есть, те, чей образ мысли - взгляды и высказываемые идеи противоречат якобы "государственным интересам", а на самом деле государственной идеологии и политике мафии, захватившей в стране власть. Таких "врагов народа" сажают в основном по статьям об экстремизме, а также содействии терроризму, под которое в нынешней РФ подводится и участие в абсолютно мирных организациях, и просто высказывание сочувствия в адрес тех, кому надоел окружаюший их беспредел.

Также, не надо быть очень наблюдательным человеком, чтобы заметить - взрывной рост репрессий против новых "врагов народа" в России начался с открытого прихода чекистов к власти.