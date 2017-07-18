Стамбул затопило дождями (видео)

Сегодня утром Стамбул накрыло мощными дождями. Напор воды оказался настолько сильным, что город в значительной степени затопило.

Многие автомобильные дороги фактически превратились в водные каналы. Затоплены транспортные тонели и станции метро.

Ряд трамвайных линий, мостов и даже водных маршрутов временно не работают. Движение в значительной части города парализовано, как и функционирование жизненное важных объектов городской инфраструктуры.

В некоторых районах города вода достигла такой высоты, что люди плавают на своих улицах.

Министр транспорта страны Ахмет Арслан назвал происходящее в городе стихийным бедствием, а спасательные службы предупреждают горожан и гостей города о риске дальнейших затоплений.

Просим у Аллаха помощи для этого города и его жителей.