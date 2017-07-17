Кавказ: перспектив нет, люди уезжают

Сегодня были опубликованы результаты опроса жителей Северного Кавказа, проведенного информационным агенством Medium-Orient. В его рамках были опрошены 1110 респондентов, проживающих в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Результаты, если верить опубликованным цифрам, удручают - почти четверть кавказцев не хотят, а точнее не могут жить в родных краях.

14,6% опрошенных уже приняли решение об эмиграции. Большинство - в другие регионы России, 13% - в Европу, 10% - в Турцию.

Причины, побуждающие кавказцев к эмиграции, в целом сводятся к беспределу, воцарившемуся у них на родине, и к отсутствию надежд на изменения к лучшему.

Коррупция, отсутствие безопасности, нарушение прав человека, безработица - эти и подобные им проблемы, побуждающие людей к отъезду, называли опрошенные.

Уровень доверия кавказцев к государственным институтам вроде судов, полиции, прокуратуры и т.п. колеблется в районе от статистической погрешности (4% доверяют судам - должно быть, это сами судьи и их родственники...) до примерно 10%.

А вот неформальным - религиозным и родовым авторитетам доверяет куда больше - до половины опрошенных (40%). При этом, примерно 25% опрошенных кавказцев считают, что по отношению к мусульманам власти проводят репрессивную и дискриминационную политику.