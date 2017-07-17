Как сообщает агентство Reuters, шесть арабских правительств направили в международную федерацию футбола FIFA письмо с просьбой перенести чемпионат мира по футболу, который должен состояться в 2022 году, из Катара в другую страну.

По данным агентства, под петицией стоят подписи Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Египта, а также Мавритании и хадиевского правительства Йемена.

В то же время, в FIFA сообщили, что подобной петиции они не получили.

В целом, едва ли международная федерация футбола примет решение о переносе чемпионата из Катара без веских объективных причин, которыми никак не могут считаться голословные обвинения в адрес этой страны.

Но если такое ходатайство все-таки будет заявлено официально, ничем кроме как фарсом назвать это будет нельзя. Ведь в 2018 году чемпионат мира по футболу должен состояться в России, которая в отличие от Катара бесспорно занимается убийством мусульман в центре арабского мира. Тем не менее, арабские государства не потребовали перенести чемпионат мира из нее, хотя в отличие от Катара, который обвиняют в том, что он просто не разрывает все связи с Ираном, Россия воюет вместе с последним и вооружает его.