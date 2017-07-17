Халифат во Франции предрек католический архиепископ

Французский католический архиепископ Люк Равель (на фото) предрек переход Франции под власть мусульман в результате "великого замещения" населения, которое происходит в стране.

«Мусульмане очень хорошо знают, что их уровень рождаемости сегодня высок, и они говорят вам очень спокойным и позитивным тоном, «однажды все это будет нашим»», — сказал он.

Впрочем, вина за это, по его словам, лежит на самих коренных французах - их властях и обществе. В частности, речь идет об индустрии детоубийства (абортов), которые не просто широко практикуются, но и чуть ли не пропагандируются в стране.

Отметим, однако, что в части скорой исламизации Франции прогнозы Равеля и иных алармистов (паникеров) представляются сильно преувеличенными. Даже по самым радикальным прогнозам, к 2030 году мусульман во Франции будет примерно 10%, чего явно недостаточно, для захвата власти, уже не говоря об установлении "халифата".

К тому же, надо иметь в виду, что у мусульман, уже родившихся во Франции, особенно во втором-третьем поколениях наблюдается тенденция снижения рождаемости до среднеевропейского уровня. Также наблюдаются и тенденции секуляризации (деисламизации) среди части асссимилирующихся потомков мусульман. Впрочем, последняя тенденция, если не количественно, то качественно компенсируется для Ислама его принятием определенным количеством самих коренных французов, которые ищут Истину и находят ее в нем.