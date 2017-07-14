Годовщину разгрома путча отмечают в Турции

С сегодняшнего дня и до конца недели в Турции проходят массовые мероприятия, посвященные срыву попытки военного переворота, имевшей место год назад.

Значимость тех событий для новейшей истории этой страны трудно переоценить. Ведь Турция избежала повторения не только египетского, но, возможно, и сирийского варианта.

В первом случае произошло свержение происламского президента военной хунтой с последующей расправой над его сторонниками. Однако в случае с Турцией подобный сценарий наверняка вылился бы в гражданскую войну, потому что в отличие от Мурси или от предыдущих происламских правительств, свергнутых военными (например, Эрбакана), сторонники Эрдогана уже повсеместно укрепились у власти. Поэтому попытка их нейтрализации привела бы не только к гораздо более массовым, чем в Египте репрессиям, но и к не менее массовому отпору, что в итоге переросло бы в гражданскую войну по сирийскому сценарию.

По милости Аллаха этого удалось избежать. А также благодаря самоотверженности простых турок, других мусульман, безоружными вышедших на улицы, чтобы с голыми руками противостоять танкам и до зубов вооруженным путчистам. Также, благодаря сознательности значительной части военных, не поддержавших путчистов, спецназа и полийцейских, принявших активное участие в их нейтрализации. Ну и, конечно, благодаря молитвам мусульман всего мира, понимавшим, что стоит на кону - потеря суннитским миром единственной мощной страны, открыто провозглашающей общеисламские ценности и цели, и превращение ее вместо этого в очередную "черную дыру".

Сегодня в мечетях Турции возносили молитвы за тех, кто отдал свои жизни, чтобы все это предотвратить. Завтра люди начнут собираться возле всех мест, которые стали ареной конфронтации путчистов с народом, где пролилась кровь шахидов, ин ша Аллах. Прежде всего, это здание Великого национального собрания (парламента) Турции, Президентский комплекс, Центр подготовки спецназа, Мост шахидов, аэропорт Ататюрка, здание телеканала CNN Türk, мост Фатиха Султана, здание телеканала Türk Telekom и другие.

Завтра на Площади национальной воли на территории Великого национального собрания пройдет Марш национального единства.

В ночь на 16 июля по всей стране будем громогласно прочитана молитва. К гражданам обратится президент, а в президентском дворце состоится открытие памятника шахидам, ин ша Аллах.

В мероприятиях должны принять участие руководители страны, иностранные гости и миллионы турецких граждан. Ин ша Аллах, на этот раз они смогут выходить на улицы с семьями и детьми, без опасений и небходимости жертвовать ими ради сохранения своей страны.