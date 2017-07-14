Во дворе Аль-Аксы сионисты убили 3-х мусульман (видео)

Сегодня, в праздничный для мусульман день недели, сионистские оккупационные силы расстреляли 3-х палестинцев во дворе мечети Аль-Акса.

Как заявили оккупанты, молодые люди якобы были вооружены и могли применить оружие.

Однако администратор мечети Омер Кисвани возложил всю ответственность за подобные инциденты на сионистские силы и их политику оккупации.

«Впервые с 1969 года в мечети Аль-Акса запретили совершить пятничный намаз. Это очень опасный шаг и открытое нарушение свободы вероисповедания. Могу открыто заявить, что за любой инцидент в мечети Аль-Акса ответственен Израиль, продолжающий политику оккупации палестинских земель. Израильские власти пытаются использовать каждый инцидент в своих целях», - сказал он.

Отметим, что для мусульман является неприемлемой ситуация, когда вооруженные до зубов израильские полицаи решают, кому можно посещать их святыню, а кому нет, равно, как и запрещают проводить в ней пятничные молитвы.

Руководство Палестинской администрации добивается того, чтобы контроль за мечетью принадлежал самим мусульманам-палестинцам, а восточный Иерусалим был столицей их независимого государства, а не оккупированной территорией, как сейчас.