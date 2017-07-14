Их нравы

Во дворе Аль-Аксы сионисты убили 3-х мусульман (видео)

14 июля в 13:50 Икрамутдин Хан 2

Сегодня, в праздничный для мусульман день недели, сионистские оккупационные силы расстреляли 3-х палестинцев во дворе мечети Аль-Акса.

Как заявили оккупанты, молодые люди якобы были вооружены и могли применить оружие.

Однако администратор мечети Омер Кисвани возложил всю ответственность за подобные инциденты на сионистские силы и их политику оккупации.

«Впервые с 1969 года в мечети Аль-Акса запретили совершить пятничный намаз. Это очень опасный шаг и открытое нарушение свободы вероисповедания. Могу открыто заявить, что за любой инцидент в мечети Аль-Акса ответственен Израиль, продолжающий политику оккупации палестинских земель. Израильские власти пытаются использовать каждый инцидент в своих целях», - сказал он.

Отметим, что для мусульман является неприемлемой ситуация, когда вооруженные до зубов израильские полицаи решают, кому можно посещать их святыню, а кому нет, равно, как и запрещают проводить в ней пятничные молитвы.

Руководство Палестинской администрации добивается того, чтобы контроль за мечетью принадлежал самим мусульманам-палестинцам, а восточный Иерусалим был столицей их независимого государства, а не оккупированной территорией, как сейчас.

Комментарии 2
  • Почему Турция не отправит туда своих войск как например в Катар?
    (82)
    14 июля в 21:26
    • а где же это саудовско-эмиратско-египетское дерьмо,что они молчат,против Катара лаят,а против сионистов хвосты поджали.
      (0)
      14 июля в 21:31