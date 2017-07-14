Турция готова защитить кипрских турок

Руководство Турции выслало несколько военных кораблей в програничную турецко-кипрскую акваторию и сделало заявление в связи с недружественными и провокационными действиями руководства греческой общины Кипра.

В частности, речь идет о попытках последней в одностороннем порядке использовать в коммерческих целях природные ресурсы в водах, фактически принадлежащих турецкой общине Кипра. В связи с этим МИД Турции заявил:

«Игнорирование законных прав турок-киприотов в распределении природных ресурсов Кипра недопустимо. Турция с самого начала предупреждала греческую общину Кипра о недопустимости необдуманных шагов в данном направлении. Несмотря на это греки-киприоты в одностороннем порядке выдали «лицензию» на деятельность геологоразведочного судна. Действия греческой общины Кипра – результат попыток позиционирования в качестве единоличного хозяина острова».

Отметим в связи с этим, что конфликт начал развиваться на фоне торпедирования греко-кипрским руководством очередной попытки урегулирования кипрского конфликта и воссоединения двух частей Кипра, предпринятых его турецкой общиной при поддержке Турции. Соглашение уже было близко к достижению, однако, на последнем этапе греческие политики заняли бескомпромиссную позицию, отказывая турецкой общине в праве быть равноправным субъектом строительства страны. В итоге переговоры приостановлены.

Однако вместо того, чтобы предпринять шаги, направленные на возобновление переговоров, греческие "ястребы" пошли на эскалацию конфликта, решив присвоить себе турецко-кипрские воды явочным порядком.

В связи с этим МИД Турции заявляет: «Анкара полна решимости отстаивать права и интересы на континентальном шельфе Турции, и поддерживать интересы турецкой общины Кипра. Попытки греков-киприотов в одностороннем порядке разрабатывать залежи природных ископаемых прибрежных районов Кипра получат ответ как Турецкой Республики Северного Кипра, так и Турции».