ОАЭ защищают сионистов от "Аль-Джазиры"

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мохаммед Гаргаш направил Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хуссейну жалобу, связанную с арабо-еврейскими отношениями.

Однако в ней он осудил не реальные притеснения арабов Палестины, как можно было бы ожидать от министра арабской страны, а наоборот - виртуальный арабский антисемитизм.

В последнем была обвинена телекомпания "Аль-Джазира", которой министр вменил в вину - страшно сказать - отрицание Холокоста.

Кроме того, по мнению арабского министра, "Аль-Джазира" виновна в предоставлении эфира представителям арабского сопротивления сионистской оккупации в Палестине: Халеду Машаалю, Рамадану Шаллу и прочим.

На основании всего этого и прочего "экстремизма" эмиратский министр добивается закрытия "Аль-Джазиры". Об аналогичных претензиях с его стороны в адрес многочисленных антиарабских и антиисламских сионистских СМИ и требованиях их закрыть ничего не сообщается.