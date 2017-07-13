Режиссер поплатился за "убийство" семьи Эрдогана

(На фото - кадр из фильма "Пробуждение")

Турецкий режиссер Али Авджи был арестован через несколько часов после премьеры трейлера его фильма, посвященного прошлогодней попытке переворота в стране.

В трейлере под названием Uyanis ("Пробуждение") в стиле голливудских блокбастеров демонстрируются боевые действия: взрывающиеся в небе вертолеты, штурмы дворцов, перестрелки и т.п.

Но в отличие от реальных событий прошлого года, счастливого избавления турецкого лидера и его семьи от путчистов в нем не произошло...

Вместо этого в трейлере показано убийство семьи Эрдогана, а заканчивается он тем, что на него самого наставлены дула автоматов и он готовится принять смерть, шепча молитву.

Миллионы турок возмутила подобная бурная фантазия режиссера, а кадры, на которых изображены изрешеченные пулями тела "членов семьи Эрдогана", люди сочли просто оскорбительными.