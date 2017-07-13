Палестинцы требуют признания их независимости

На Западном берегу реки Иордан прошло мероприятие организаций, поддерживающих деятельность Палестинской администрации. Оно было посвящено ее международно-правовому статусу.

Участники мероприятия единогласно высказались за скорейшее признание независимости Палестины и обратились с соответствующим призывом к международному сообществу.

В частности, Саиб Арикат, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) призвал страны Европейского Союза к скорейшему признанию независимости Палестины .

Со своей стороны Насер аль-Кудва, один из членов руководства правящей на Западном берегу партии ФАТХ, призвал игнорировать возражения Израиля, блокирующего данный процесс.

Отметим в этой связи, что и ЕС, и большинство других мировых держав в принципе выступают за создание независимого палестинского государства. Однако его признание откладывается из-за сабботажа Израиля, который заявляет, что предварительно с ним должны быть урегулированы все спорные вопросы.

При этом на практике Тель-Авив делает все, чтобы не допустить появления международно-признанной независимой Палестины, так как в этом случае он уже не сможет по своему усмотрению в любой момент перекраивать ее границы и продолжать на ее территории строительство своих поселений.