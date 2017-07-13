Катар придет в небо Украины

Министр транспорта Украины Владимир Омелян анонсировал приход в воздушное пространство Украины всемирно известной компании "Катарские авиалинии" (Qatar Airways). По его словам, катарские самолеты появятся в украинском небе уже в конце этого августа.

"Лучшая авиакомпания мира 2016 года по версии Skytrax - в Украине. Qatar Airways, начиная с 23 августа 2017 года будет совершать ежедневные вылеты в Борисполь из Дохи", - написал Омелян.

Данному решению предшествовали длительные переговоры авиакомпании с украинскими профильными ведомствами и киевским аэропортом "Борисполь".

Причем, как сообщили украинские СМИ, "Катарским авиалиниям" удалось добиться того, чего ранее не смог добиться ирландский лоукостер Ryanair, пытавшийся занять эту нишу.