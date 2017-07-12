В метро Стамбула дадут бой "прижимальщикам"

В стамбульском метро началась кампания, призванная положить конец практике намеренных и неоправданных "прижиманий" одних пассажиров к другим. Подобные прижимания происходят как от бескультурья, так и со стороны извращенцев.

Помимо очевидных форм прижимания, которые могут быть охарактеризованы как хулиганство и уголовно наказуемые сексуальные домогательства, существуют менее очевидные.

Таковой, например, является раздвигание ног сидящим по соседству с другими пассажиром так, что он прижимается к другим. Чаще всего, это делают определенного рода мужчины по отношению к привлекательным женщинам.

Отныне подобное поведение будет считаться административным нарушением. Плакаты о его недопустимости теперь расклеиваются по стамбульскому метро.