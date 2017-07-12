Германия: халяль вытесняет свинину

Агентство Bloomberg опубликовало отчет Agriculture Market Information (AMI), согласно которому халяльные продукты питания год от года теснят на немецком рынке свинину.

Так, если в 2011 году потребление свинины в Германии составляло 40,1 килограмм на человека (при автоматическом делении всей потребляемой продукции на все население), то к 2016 году эта цифра снизилась до 36,2 килограмм.

AMI сообщает, что хотя свинина в Германии до сих пор лидирует по объемам продаж среди другой мясной продукции, она "быстро теряет позиции в конкурентной борьбе с говядиной и птицей".

Растет количество мясной продукции халяль, которую всегда можно найти в турецких магазинчиках. Они уже есть не только во всех крупных, но и в большинстве небольших городов, и полюбились немцам за свежие мясо, овощи с фруктами и восточные сладости, что предлагают покупателям.

Существенно на динамике потребления мясной продукции сказывается распространение в Германии вегетаранства и веганства. И здесь в большинстве случаев (кроме ритуальной продукции кришнаитов) мусульмане с веганами и вегетарианцами выступают заодно. Ведь продукция последних соответствует самым строгим шариатским подходам, так как не содержит не только мяса, но и многочисленных пищевых добавок, которые не употребляют сторонники жестких мнений. Всего же, по опубликованным данным, 10% немцев сегодня вообще не употребляют мясной продукции.

С последним связано появление таких видов продукции, которые еще недавно в Германии себе просто нельзя было представить - например, вегетарианских сосисок и сарделек, предлагаемых во многих немецких ресторанах. Их вполне могут употреблять и мусульмане.

Эксперты из AMI прогнозируют, что эта динамика будет только усиливаться. Ведь за последние годы примерно к 5 миллионам местных мусульман прибавились еще несколько сотен тысяч беженцев, многие из которых являются мусульманами и соблюдают шариатские принципы в отношении еды.