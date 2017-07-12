Их нравы

Рахмон призвал отказаться от бород и хиджабов

12 июля в 10:00 Икрамутдин Хан 2

Тиран Таджикистана Эмомали Рахмон открыто озвучил установку, которая уже давно насаждается по всей стране: бороды - сбривать, хиджабы - снимать.

Выступая вчера в Душанбе, диктатор повторил любимую глупость секуляристов, поучающих религиозных людей, как им верить в Бога. По его мнению, поклоняться Всевышнему надо "сердцем", а не "через внешние атрибуты".

Рахмон заявил, что бороды не свидетельствуют о религиозности (врет - иначе он бы с ними не боролся), а ношение хиджаба противоречит традициям таджикского народа (тоже врет, разумеется).

Напомним, что за последние годы в Таджикистане силовиками были принудительно обриты десятки тысяч мужчин и закрыты сотни магазинов, продававших сатры - традиционные таджикские мусульманские платки.

Вчера тиран в очередной раз дал понять, что все это делается по его указанию. 

Автор: Икрамутдин Хан
Комментарии 2
  • макака и свинья этот презик
    (6)
    12 июля в 11:15
    • О Аллах1, унизь Своих врагов и возвысь Своих Рабов!
      (0)
      12 июля в 13:46