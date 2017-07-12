Рахмон призвал отказаться от бород и хиджабов

Тиран Таджикистана Эмомали Рахмон открыто озвучил установку, которая уже давно насаждается по всей стране: бороды - сбривать, хиджабы - снимать.

Выступая вчера в Душанбе, диктатор повторил любимую глупость секуляристов, поучающих религиозных людей, как им верить в Бога. По его мнению, поклоняться Всевышнему надо "сердцем", а не "через внешние атрибуты".

Рахмон заявил, что бороды не свидетельствуют о религиозности (врет - иначе он бы с ними не боролся), а ношение хиджаба противоречит традициям таджикского народа (тоже врет, разумеется).

Напомним, что за последние годы в Таджикистане силовиками были принудительно обриты десятки тысяч мужчин и закрыты сотни магазинов, продававших сатры - традиционные таджикские мусульманские платки.

Вчера тиран в очередной раз дал понять, что все это делается по его указанию.