Баку: кассир в магазине поплатился за исламофобию

В Баку сотрудник магазина Zara в торговом комплексе (молле) 28 Mall поплатился за исламофобскую выходку.

Как сообщила одна из посетительниц, азербайджанка Жаля Салманова, на глазах которой произошел этот инцидент, кассир магазина вопреки очереди не обслуживал одну из клиенток - арабку в никабе, собиравшуюся купить немало дорогой одежды.

Когда она начала возмущаться, почему ее не обслуживают, он разразился антиисламской и антиарабской тирадой, стал кричать про ИГИЛ и в итоге заявил, что ненавидит арабов. Посетительница бросила выбранные вещи на кассе и покинула магазин.

После того, как Салманова описала этот инцидент на своей странице в Фейсбуке, ей написали из администраци магазина и сообщили, что данный сотрудник после этого инцидента был уволен.

Отметим, что это далеко не единственное проявление арабо- и исламо- фобии в современном Азербайджане, где они разжигаются соответствующими "светскими" кругами.