Эрдоган поддержал запрещенный в России Меджлис

Как сообщили источники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа, состоялся очередной официальный визит его руководства в Турецкую Республику.

Представителя Меджлиса, уполномоченного представителя президента Украины и неофициального лидера крымскотатарского движения Мустафу Джемилева принял лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе встречи Эрдоган в очередной раз подчеркнул неизменную позицию Турции, заключающуюся в признании территориальной целостности Украины и Крыма как ее части, незаконно отторгнутой Россией.

Эрдоган также заявил, что Россия должна безотлагательно отменить запрет в отношении Меджлиса и освободить всех политзаключенных - крымских татар.