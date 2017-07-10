Чешский аквапарк отстоял мусульманок в буркини

Администрации аквапарков в районе Честлице чешской столицы Прага пришлось дать отпор кампании, развернутой против него исламофобами, чтобы защитить своих посетительниц в буркини (закрытых плавательных костюмах).

Кампания была инициирована в социальных сетях исламоненавистниками, которые стали размещать фото и статусы из аквапарка, где купались покрытые мусульманки, с возмущенными комментариями. В них они упирали в основном на то, что якобы мусульманки ходят в этих "грязных тряпках" по улицам, а потом в них же купаются в "чистой воде", где они "разносят различные инфекции".

На это администрацией аквапарка был дан ответ, что на самом деле женщины купаются в плавательных костюмах из таких же материалов, что купальники, не предназначенных для хождения по улицам. Однако исламофобов это не удовлетворило и они начали писать о том, что все равно, де, наверняка перед тем, как купаться в воде, посетительницы не принимают душ, как это положено по правилам. На это администрация заявила, что если нарушения правил имеют место со стороны тех или иных посетительниц, с ними и надо разбираться в индивидуальном порядке, но само по себе плавание в буркини правилам аквапарка не противоречит. И вообще, они считают этих посетительниц культурными людьми, которые соблюдают правила гигиены так же, как и все остальные.

В ответ на это исламофобски настроенные посетители объявили аквапарку бойкот, заявив, что ходить в него больше не будут, и призвали к этому других.

Впрочем, их противники только поддержали это решение. Они считают, что тем самым аквапарк избавится от посетителей, разделяющих ненавистнические взгляды, продемонстрирует свою уважительное отношение к различным культурам и будет притягивать к себе людей с толерантным мировоззрением.