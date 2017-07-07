Мечеть Султанахмет ждет крупная реконструкция

Мечеть Султанахмет или Голубую мечеть Стамбула, столь любимую многими мусульманами и просто туристами, в ближайшее время ожидает крупная реконструкция.

Как утверждают специалисты, это будет крупнейшая реконструкция мечети-красавицы за ее 400-летнюю историю. По словам одного из разработчиков проекта реконструкции Аднана Эртема, его реализация будет постепенной, чтобы не создать неудобств ни для мусульман - посетителей мечети, ни для желающих посмотреть мечеть туристов.

В ходе работ будут осуществлены реновация и освежение фасада, а строительные блоки интерьера и экстерьера будут укреплены. Орнаменты мечети будут сохранены, а деревяные покрытие и декорации внутри мечети восстановлены в первоначальной форме. Также должны быть обновлены минареты и двор мечети.

Работы должны начаться на следующей неделе и продлиться 4 года.

Напомним, что Голубая мечеть, украшенная шестью минаретами, была построена в 1616 году по указанию султана Ахмета I, и является одним из лучших образцов османской исламской архитектуры.